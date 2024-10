Pogłoski mówią, że Billie Eilish dołączy do MCU

Według pogłosek autorka hitu "You Should See Me in a Crown", który mogliśmy usłyszeć w jednym z ostatnich odcinków serialu "To zawsze Agatha" Marvela, miałaby zagrać kultową Rogue z X-Menów. Jej moce polegały m.in. na pochłanianiu energii życiowej innych osób.