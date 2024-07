Oto najlepsze serialowe romanse według widzów. Sama byłam mocno zdziwiona

W telewizji ciężko znaleźć dzieła, które gatunkowo są jednolite. Jeśli w jakiejś produkcji wątek miłosny odgrywa istotną rolę, wtedy śmiało możemy nazwać go romansem. W rankingu 8 najlepszych seriali romantycznych według widzów znalazło się mnóstwo nieoczywistych tytułów. Tylko "Outlander" jest typową opowiastką o miłości.

Przedstawiamy ranking najlepszych serialowych romansów według widzów serwisu IMDb (urozmaicony o oceny krytyków z Rotten Tomatoes oraz z Filmwebu). Najważniejszym warunkiem było to, aby wyróżnione tytuły miały minimum 100 tys. głosów na zagranicznym portalu.

Ostrzegamy, że typy publiczności są dość nieoczywiste. Część z nich musieliśmy odsiać, gdyż – umówmy się – w "Rodzie smoka" i "Wyklętych" (oba tytuły znalazły się wysoko) nie o miłość się rozchodzi.

Ranking najlepszych seriali romantycznych według widzów

8. Czysta krew

Ocena na IMDb: 7,9/10 (ponad 261 tys. głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 68 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,4/10

Serial HBO "Czysta krew" na kanwie powieści Charlaine Harris to zachowana w klimacie tzw. południowego gotyku saga o Sookie Stackhouse (Anna Paquin), która wpada w oko wiekowemu wampirowi Billowi Comptonowi (Stephen Moyer). O serce kelnerki powalczy także bezwzględny konkurent Billa, Eric Northman (Alexander Skarsgard).

"Odkąd Anne Paquin, Alexander Skarsgard i Stephen Moyer pojawili się nago i we krwi na okładce 'Rolling Stone'a', stało się jasne, że 'Czysta krew' z przytupem wpisze się w annały popkultury. Narodziła się w samym sercu dusznego, wilgotnego, bagiennego stanu Luizjana, gdzie powstał niegdyś także koncept 'magedy', opowieści równie dramatycznej i okrutnej, co niesamowitej i pięknej" – pisaliśmy kiedyś w naTemat.

7. The End of the F***ing World

Ocena na IMDb: 8/10 (ponad 223 tys. głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,4/10

Podzielony na dwa sezony brytyjski serial "The End of the F***ing World" przedstawia nam jako główną postać 17-latka imieniem Jack (Alex Lawther), który myśli o sobie jak o psychopacie. Chłopak przypadkiem wpada na znudzoną życiem Alyssę (Jessica Barden), dziewczynę swoich marzeń, z którą postanawia spontanicznie uciec.

"'Bezkompromisowy' to jeden z ulubionych epitetów kultury niezależnej ostatnich lat, ale tutaj faktycznie pasuje. 'The End of the F***ing World' szokuje nie tylko samym tytułem (po polsku to 'Koniec j***ego świata'), ale brakiem tematów tabu. I nie jest przy tym pretensjonalny, to nie chwyt, by przyciągnąć zbuntowanych dzieciaków" – recenzował w naTemat Bartosz Godziński.

6. Buffy: Postrach wampirów

Ocena na IMDb: 8,3/10 (ponad 161 tys. głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 85 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 6,8/10

"Buffy: Postrach wampirów" to serial dla młodzieży o 16-letniej Buffy Summers, której przeznaczenie jest wbijanie drewnianych kołków w serca wampirów. Nieprawdopodobne łączy się tu z prawdziwą amerykańską teen dramą wypełnioną po brzegi romansami z krwiopijcami, a nawet i "aniołami".

W roli protagonistki obsadzono znaną ze "Szkoły uwodzenia" i "Scoobyego-Doo" Sarah Michelle Geller. W obsadzie wymieniono również Alyson Hannigan ("Jak poznałem waszą matkę"), Davida Boreanaza ("Kości"), Jamesa Marstersa ("Anioł ciemności") i Nicholasa Brendona ("Zabójcze umysły").

5. Outlander

Ocena na IMDb: 8,4/10 (ponad 181 tys. głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 91 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10

Po II wojnie światowej pielęgniarka Claire Randall wyjeżdża razem z mężem w ramach wakacji do Inverness w Szkocji. Podczas spaceru w górach kobieta wpada na druidzki krąg, dzięki któremu przenosi się do 1743 roku. Claire ścigana jest przez brytyjskie "czerwone kurtki", które posądzają ją o czary. Ostatecznie przybyszka z przyszłości odnajduje schronienie w zamku klanu MacKenzie. Tam też poznaje miłość swojego życia, Jamiego Frasera.

W "Outlanderze", który niebawem doczeka się ósmego sezonu, zagrali Caitriona Balfe ("Belfast"), Sam Heughan ("Lekarze"), Tobias Menzies ("The Crown"), Graham McTavish ("Ród smoka") i Sophie Skelton ("Kod 211")..

4. Wikingowie

Ocena na IMDb: 8,5/10 (ponad 590 tys. głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 93 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,4/10

Oprócz krwi, najazdów ludzi północy i politycznych intryg "Wikingowie" słyną ze wspaniałego romansu między Ragnarem Lodbrokiem (Travis Fimmel) a Lagerthą (Katheryn Winnick). Na przestrzeni kilku sezonów para często schodziła się i rozstawała. Pomimo wyboistej drogi, jaką musiał przebyć ich związek, jarl Kattegat i legendarna tarczowniczka pozostali bratnimi duszami, co udowadniają ostatnie sceny z ich udziałem.

Nagrodzeni statuetką Emmy "Wikingowie" Michaela Hirsta byli emitowani w latach 2013-2020. Ostatnie dwie (z sześciu) odsłon opowiadały o waśni między potomkami Ragnara, m.in. Ivarem bez Kości, Björnem Żelaznobokim i Ubbe Ragnarssonem. Seksu i romansów również tam nie brakowało.

3. Tacy jesteśmy

Ocena na IMDb: 8,7/10 (ponad 161 tys. głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,3/10



"'Tacy jesteśmy" to serial traktowany przez swoich fanów jak majstersztyk, który zmienił oblicze telewizji. Piękny, ciepły, wzruszający, mądry, przełomowy, ważny – wyliczają. Tymczasem produkcja Dana Fogelmana sprawnie zrealizowany i świetnie zagrany rodzinny melodramat, w którym wyróżnia się... ilość łez i traum" – pisała wcześniej w naTemat Ola Gersz z Działu Kultura.

Mimo tylu tragedii na ekranie "Tacy jesteśmy" daje widzom jedno z najdojrzalszych spojrzeń na miłość. Historia miłosna głównych bohaterów – Jacka (Milo Ventimiglia) i Rebecki (Mandy Moore) – miała swój początek już w latach 70. Od tamtej pory para mierzy się z emocjonującymi wzlotami i bolesnymi upadkami. Jedni stwierdzą, że ich losy mają słodko-gorzkie zakończenie, drudzy – beznadziejnie. Niemniej podczas seansu tego nagradzanego serialu miłość kwitnie wokół nas.

2. Downton Abbey

Ocena na IMDb: 8,7/10 (ponad 227 tys. głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 84 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,2/10

Brytyjski dramat kostiumowy "Donwton Abbey" był emitowany w telewizji w latach 2010-2015, a za jego stworzenie odpowiedzialny jest laureat Oscara Julian Fellowes ("Pozłacany wiek").

Fabuła skupia się na życiu wielopokoleniowej rodziny mieszkającej w tytułowym zamku. Pierwszy sezon zaczyna się w momencie, w którym lord Grantham (Hugh Bonneville) i jego żona Cory (Elizabeth McGovern) dowiadują się o śmierci ich niedoszłego zięcia w katastrofie Titanica. Zgodnie z obyczajem dziedzicem Downton Abbey może zostać jedynie męski potomek. Pierwszy w kolejce ustawia się więc znienawidzony przez Granthamów kuzyn Matthew (Dan Stevens).

Przez sześć sezonów serialu obserwujemy, jak między postaciami rozkwita miłość, a także umiera, często w tragicznych okolicznościach, bądź w obliczu zdrady. Widzów poruszył zwłaszcza wątek Sybil (Jessica Brown Findlay) i Toma Bransonów (Allen Leech).

1. Przyjaciele

Ocena na IMDb: 8,9/10 (ponad 1,1 mln głosów)

Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 78 proc.

Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,3/10

Według użytkowników portalu IMDb kultowy sitcom "Przyjaciele" zasłużył na pierwsze miejsce w rankingu najlepszych romansów. Na pierwszy rzut oka serial w ogóle nie pasuje do tego podgatunku, ale gdy przyjrzymy się mu bliżej, dostrzeżemy, że jednymi z głównych wątków są te o miłości.

Monica (Courteney Cox) kończy z Chandlerem (Matthew Perry), Ross (David Schwimmer) ma burzliwy związek z Rachel (Jennifer Aniston), w przerwie od niego randkuje z wieloma dziewczynami i dopiero w finałowym odcinku decyduje się wyznać jej miłość swojej prawdziwej drugiej połówce. W scenariuszu Phoebe (Lisa Kudrow) i Joey (Matt LeBlanc) są satelitami dla swoich przyjaciół, którzy również szukają szczęścia (czy to na randkach, czy w łóżku).

