Jak pisaliśmy w naTemat.pl, "Wicked" to jeden z najbardziej znanych musicali wszech czasów. Scenariusz autorstwa Winnie Holzman jest luźno oparty na powieści Gregory’ego Maguire’a "Wicked: Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu". Książka ta, będąca prequelem historii z "Czarnoksiężnika z Krainy Oz" L. Franka Bauma, zainspirowana jest bohaterami tej klasycznej opowieści.

Musical zdobył trzy nagrody Tony oraz Grammy za najlepszą ścieżkę dźwiękową, szybko zdobywając ogromną popularność. Wciąż cieszy się dużym uznaniem – w Nowym Jorku "Wicked" można oglądać do dziś.

W obsadzie kinowej wersji musicalu znalazła się plejada gwiazd: Cynthia Erivo (nominowana do Oscara za "Harriet" i znana m.in. z "Koloru Purpury" oraz "Outsidera") jako Elfaba, Ariana Grande – piosenkarka o międzynarodowej sławie jako Glinda, oraz Jonathan Bailey (serialowy Anthony z " Bridgertonów ") jako Fiyero.

Produkcja wzbudza wiele emocji, a premiera kinowa zaplanowana jest na 20 listopada. W Polsce "Wicked" wejdzie na ekrany 6 grudnia. Będzie to pierwsza część filmowej adaptacji musicalu.

Pierwsze reakcje na film "Wicked"

"Świat nie jest gotowy na to, jak wspaniały jest film @wickedmovie. Jon M. Chu, Cynthia Erivo i Ariana Grande podarowali nam musicalowe arcydzieło, które przerasta wszystko, czego mogliśmy się spodziewać. Ariana i Cynthia powalą Was na kolana. Scenografia i kostiumy to prawdziwa uczta dla oczu." – brzmi treść wpisu @jazzt.