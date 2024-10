Jak pisaliśmy w naTemat.pl rodzina, po śledztwie prokuratury otrzymała zwłoki w makabrycznym stanie. Bliscy Konrada zarzucają śledczym, że nie wykonali należycie swoich obowiązków. Jak okazuje się, to niejedyny skandal, który miał miejsce przy tym dramatycznym zdarzeniu. Proboszcz z rodzinnej parafii mężczyzny odmówił wykonania pogrzebu.

Szokująca odmowa proboszcza

Po tragedii rodzina Konrada zwróciła się do proboszcza w rodzinnej parafii w Krajkowie, księdza Zbigniewa Kluby, o odprawienie pełnej mszy pogrzebowej. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, proboszcz stanowczo odmówił, argumentując, że w związku z "zgorszeniem i dewiacją” nie może wygłosić kazania na jego pogrzebie. Relacjonując reakcję księdza, siostra zmarłego opisała, że duchowny nie chciał wychwalać "takiego człowieka" – słowa te mocno zabolały rodzinę, zwłaszcza że Konrad przez lata angażował się w życie Kościoła, uczestnicząc w różańcach i czytaniach Pisma Świętego​.

Oburzona rodzina postanowiła interweniować w płockiej kurii, która zobowiązała proboszcza do odprawienia mszy i wygłoszenia kazania. Pogrzeb odbył się w ostatnią sobotę października, jednak jak twierdzą bliscy, ksiądz odprawił ceremonię niechętnie i bez zaangażowania. W uroczystości uczestniczył także kanclerz kurii, który wsparł rodzinę swoją obecnością​.

Dalsze śledztwo w sprawie

Śledztwo prowadzone przez prokuraturę rejonową w Sierpcu koncentruje się na ustaleniu, czy nie doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. W ramach procedury pobrano krew wikariusza do badań toksykologicznych, ale wstępne testy wykazały, że duchowny był trzeźwy.

Znaczenie pogrzebu dla katolików

Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, ksiądz ma obowiązek pochować każdego wiernego katolika i, co istotne, nie może odmówić odprawienia pełnego pogrzebu z powodu prywatnych ocen moralnych zmarłego. Kodeks Prawa Kanonicznego precyzuje, że proboszcz powinien zapewnić wiernym dostęp do sakramentów i obrzędów, o ile nie występują przesłanki kanoniczne, jak np. publiczne odejście od Kościoła czy formalne wystąpienie z wiary, co w tym przypadku nie miało miejsca​.