Paweł S. wypowiedział pełnomocnictwo do obrony dwóm swoim adwokatom: Krzysztofowi Wąsowskiemu i Bartoszowi Lewandowskiemu. Potwierdził to trzeci (obecnie jedyny) jego prawnik mecenas Jacek Dubois. Paweł S. wcześniej cofnął też zgodę na podawanie jego pełnego nazwiska.

S. dziś trafił z Dominikany do Polski. Najpierw leciał do Madrytu, tam został przesadzony do samolotu lecącego do Warszawy. W tej podróży towarzyszyli mu funkcjonariusze Interpolu. Na płycie stołecznego lotniska został przejęty przez polskie służby, które od razu przewiozły go samochodem do Katowic.