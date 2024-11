Sytuacja w Ukrainie nie poprawia się. Rosjanie atakują, a Wołodymyr Zełenski stale próbuje przekonać Zachód do przekazania mu broni dalekiego zasięgu, którą mógłby atakować cele w głębi Rosji. Zwłaszcza że Władimir Putin lada moment może sięgnąć po nowe siły.

Wołodymyr Zełenski wściekły. Tak oskarża Zachód

W piątek 1 listopada na profilu Wołodymyra Zełenskiego w mediach społecznościowych pojawił się kolejny film. Tym razem w swoim przemówieniu prezydent Ukrainy nie zamierzał przebierać w słowach i wprost oskarżył Zachód o opieszałość, za którą to jego kraj musi płacić najwyższą cenę.

Głównym problemem Zełenskiego wydają się być teraz żołnierze z Korei Północnej, którzy dotarli już do Rosji. – Pierwszy tysiąc żołnierzy z Korei Północnej znajduje się w pobliżu granicy z Ukrainą . Ukraińcy będą zmuszeni bronić się przed nimi, a świat znów będzie obserwował – stwierdził Zełenski.

Dodał także, że jego wojsko doskonale zdaje sobie sprawę z tego, gdzie stacjonują wojska Kim Dzong Una, ale nie mogą w żaden sposób tej wiedzy wykorzystać, ponieważ brakuje im broni dalekiego zasięgu, a także zgody USA na atakowanie celów w głębi Rosji. To dwie ważne kwestie, o których Zełenski mówi od wielu miesięcy.

Armia Korei Północnej wsparciem dla Putina w wojnie z Ukrainą?

Przybycie do Rosji żołnierzy z Korei Północnej wywołało duże poruszenie. Jednak zdaniem ekspertów z ISW, nawet jeżeli Władimir Putin wyśle ich do walki w Ukrainie, będzie to jedynie doraźne rozwiązanie jego problemów. Według wyliczeń Rosja traci na froncie miesięcznie więcej żołnierzy, niż jest w stanie dostarczyć.