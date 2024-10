Pełna mobilizacja w Ukrainie. Do armii dołączy kolejne 160 tys. żołnierzy

Ukraina ogłosiła mobilizację dodatkowych 160 tys. osób w odpowiedzi na rosnące zagrożenia ze strony Rosji. Nowi żołnierze mają dołączyć do armii w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Sytuacja militarna w kraju z każdym dniem się pogarsza, co zmusza władze do podejmowania drastycznych działań.