Grupa turystów utknęła w górach

W sobotę rano ratownicy Horskiej Zachrannej Służby (HZS) odebrali zgłoszenie alarmowe z Tatarkovej próby – trudnej drogi prowadzącej na Gerlach. Pomoc wzywała grupa polskich turystów, którzy próbowali dotrzeć na szczyt, jednak nie posiadali odpowiedniego sprzętu wspinaczkowego. Podczas wyprawy doszło do wypadku : przewodzący grupie turysta spadł, pozostawiając resztę uwięzioną w trudnym terenie.

Pozostali członkowie grupy bezskutecznie próbowali nawiązać kontakt z mężczyzną, ale nigdzie go nie widzieli, a on również nie dawał żadnych znaków. Z uwagi na trudne warunki – silny wiatr i ograniczoną widoczność – śmigłowiec ratunkowy nie mógł wyruszyć, dlatego na miejsce wyruszyły dwie grupy ratowników górskich.

Tragiczny finał wyprawy

"Kilka metrów dalej odnaleziono kolejnego turystę z grupy. Ratownicy natychmiast go ogrzali i podali mu ciepłe napoje. Po dalszych 300 metrach ratownicy dotarli do pozostałej dwójki. Uwięzieni mężczyzna i kobieta nie byli w stanie samodzielnie kontynuować drogi" – napisano.

Turystom udzielono pierwszej pomocy, ogrzano ich, a następnie zaopatrzono w raki, uprzęże i zabezpieczono linami. Dzięki technikom linowym przetransportowano ich do Przełęczy Tetmajera, a stamtąd sprowadzono do Doliny Batyżowieckiej, a potem trafili do bazy HZS w Starym Smokowcu.