Fot. Kadr z filmu "To"

HBO ogłosiło rozpoczęcie prac nad nowym serialem, który z pewnością ucieszy fanów horroru. Nadchodząca produkcja zatytułowana "To: Witajcie w Derry" zabierze widzów ponownie do mrocznego uniwersum Stephena Kinga , znanego z licznych bestsellerów oraz popularnych adaptacji filmowych. W mediach społecznościowych platforma Max podzieliła się pierwszymi zdjęciami z planu

"Twój najgorszy koszmar staje się rzeczywistością... pierwsze spojrzenie na oryginalny serial HBO 'To: Witajcie w Derry' na Max w 2025 roku" - brzmi treść wpisu na platformie X (dawniej Twitter ).

Serial tworzą producenci znani z filmowych adaptacji "To" i "To: Rozdział 2", czyli Andy i Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs. Tym razem widzowie przeniosą się do czasów poprzedzających wydarzenia z pierwszego filmu, odkrywając przerażające początki klauna Pennywise’a oraz inne mroczne sekrety miasteczka Derry.