Mowa o "Baśniowej opowieści". Zadanie przeniesienia tej książki na ekran podjęło studio A24, z producentem Peterem Ricem na czele. Scenariuszem zajmie się Paul Greengrass, znany z takich filmów jak "Lot 93", "Krwawa niedziela" i "Kapitan Phillips". Ma on również zostać reżyserem projektu. W pracy nad scenariuszem wesprze go J.H. Wyman, który ma być również showrunnerem. Serial ma liczyć 10 odcinków.

Początkowo prawa do ekranizacji książki wykupiło studio Universal Pictures, planując adaptację w formie dwugodzinnego filmu, z Greengrassem jako reżyserem. Szybko jednak okazało się, że "Baśniowa opowieść" zawiera zbyt bogatą historię, by zmieścić ją w tak krótkim formacie.

O czym jest "Baśniowa opowieść"?

"Baśniowa opowieść" ukazała się na rynku w sierpniu 2022 roku. Fani Stephena Kinga byli podekscytowani tą powieścią, gdyż król horroru tym razem zaprezentował historię fantasy . Wielu porównywało to dzieło do popularnej serii Kinga – "Mroczna Wieża".

Książka opowiada o "zwyczajnym chłopcu, któremu przypisywane są bohaterskie czyny", jak określa to wydawnictwo. Głównym bohaterem jest 17-letni Charlie Reade, który odkrywa, że jego sąsiad, starszy pan Howard Bowditch, ukrywa w swoim domu tajemniczy portal do innego, baśniowego świata. To miejsce pełne jest niezwykłych, ale również mrocznych i niebezpiecznych postaci oraz miejsc. Charlie zostaje wciągnięty w epicką walkę dobra ze złem w alternatywnym świecie, który rządzi się swoimi zasadami, magią i grozą.