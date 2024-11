"Idź przodem, bracie" to sześcioodcinkowy polski serial Netfliksa , którego reżyserem jest Maciej Pieprzyca, twórca "Chce się żyć", "Jestem mordercą", "Ikar. Legenda Mietka Kosza" i serialu "Kruk". Za scenariusz tego serialu akcji odpowiada z kolei Kacper Wysocki ("Klangor", "Informacja zwrotna").

O czym jest "Idź przodem, bracie"? "Po przejściu ataku paniki podczas ważnej akcji policyjnej, członek elitarnej jednostki taktycznej musi opuścić służbę. Co gorsza, mężczyzna dowiaduje się, że jego ojciec pozostawił po sobie ogromne hazardowe długi. Aby utrzymać się na powierzchni, zostaje ochroniarzem w odzieżowym kompleksie handlowym, gdzie dostrzega szansę na rozwiązanie swoich problemów finansowych" – brzmi oficjalny opis.

Serial, który miał premierę 30 października, zachwycił widzów, a na Filmwebie ma dotychczas ocenę 7,4/10 (na podstawie 3,8 tys. ocen). Od kilku dni okupuje też pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych seriali Netfliksa w Polsce. A to oznacza jedno: Polacy lubią seriale akcji.

Polskie seriale akcji w stylu "Idź przodem, bracie" Netfliksa

5. PitBull (2005-2008)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,2/10 Obejrzysz na: CANAL+, TVP VOD

"Pitbull" to serial Patryka Vegi z czasów, kiedy... robił jeszcze dobre rzeczy. O czym jest? Kultowa produkcja przedstawia brutalną i realistyczną stronę pracy w policji. Koncentruje się na postaciach warszawskich policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Policji, takich jak Despero i Gebels, którzy walczą z przestępczością w stolicy, zmagając się z własnymi problemami osobistymi i zawodowymi.

Serial z gwiazdorską obsadą (Andrzej Grabowski, Marcin Dorociński , Weronika Rosati, Andrzej Grabowski, Paweł Królikowski, Krzysztof Stroiński...) to połączenie kryminału i akcji, które jest kontynuacją filmowego "Pitbulla" z 2005 roku (do dziś "Pitbull" doczekał się całej serii tytułów) i rozszerza filmowe wątki.

Produkcja TVP szybko stała się podobnym fenomenem, a przez widzów Filmwebu jest uznawana za najlepszy polski serial kryminalny wszech czasów . Niech nazwisko Vegi was nie odstrasza: warto.

4. Ślepnąc od świateł (2018)

Ocena widzów na Filmwebie: 7,8 Obejrzysz na: Max, Player

O czym jest "Ślepnąc od świateł"? "Kuba jest zmęczony swoim życiem – chciałby od niego uciec, wyjechać gdzieś daleko – kupuje więc dwa bilety w jedną stronę. Wylot za tydzień, do Argentyny. Przez ten czas musi jeszcze załatwić kilka spraw. W tym samym momencie z więzienia, po kilkuletnim wyroku, wychodzi Dario, gangster starej daty. Nieoczekiwanie ich losy przetną się, co doprowadzi do konfrontacji Kuby z jego dotychczasowym życiem i decyzjami – tymi, które podjął i które jeszcze przed nim" – brzmi opis głośnego serialu HBO.