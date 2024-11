Kiedy odbędzie się pogrzeb Elżbiety Zającówny?

"Żegnamy osobę o wielkim sercu, której wrażliwość na otaczający świat sprawiła, że dostrzegała piękno tam, gdzie inni by go nie zobaczyli. Msza Święta za Jej Duszę odbędzie się we środę 6 listopada 2024 roku o godzinie 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie przy placu Teatralnym 18. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 7 listopada 2024 roku o godzinie 13.40 w Krakowie na Cmentarzu Grębałów ul. K.Darwina 1. W Wielkim Żalu, Mąż, Córka i Najbliższa Rodzina" – przekazali bliscy aktorki.

Przyczyna śmierci aktorki

Jest ona spowodowana niedoborem czynnika von Willebranda, co prowadzi do problemów z krzepliwością krwi. Schorzenie to zmieniło jej podejście do życia – kilka lat temu zdecydowała się wycofać z życia publicznego i skupić na swoim zdrowiu.