Jarmarki bożonarodzeniowe to bez dwóch zdań jedne z najciekawszych zimowych wydarzeń. Można na nich spróbować przysmaków z całego świata, kupić ręcznie zdobione dekoracje świąteczne, albo wypić coś na rozgrzanie. Jedne z najpiękniejszych i największych jarmarków organizowane są w Niemczech, Austrii , czy czeskiej Pradze, albo chorwacki Zagrzebiu. Jednak w tym roku turyści bardzo chętnie będą przyjeżdżać na południe Polski.

Jeśli jarmark bożonarodzeniowy to tylko w Krakowie? Tak wynika ze statystyk

Lekcję na temat świątecznego ducha, ale i ekonomii odrobiły za to Gdańsk, Wrocław i Kraków. Tamtejsze jarmarki bożonarodzeniowe nie odstają już poziomem od tych europejskich, a jak się okazuje, zwłaszcza ten w stolicy Małopolski cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród zagranicznych gości. A duża liczba turystów oznacza większe przychody z turystyki.

Z danych firmy AirDNA, która zajmuje się monitorowaniem rynku wynajmu krótkoterminowego, wynika, że w okresie Bożego Narodzenia Kraków może być w czołówce krajów europejskich. Wzrost zainteresowania noclegami w największym mieście Małopolski w okresie od 20 grudnia do 2 stycznia wynosi aż 50 proc. Dzięki temu dawną stolicę Polski wyprzedzają tylko dwa miasta – fińskie Rovaniemi, gdzie znajduje się wioska świętego Mikołaja (wzrost o 90 proc.) i szwajcarska Bazylea (wzrost o 53 proc.).

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. Wielki start już w listopadzie

Jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce ruszą jeszcze w listopadzie, co z pewnością ucieszy wszystkich miłośników świątecznego klimatu. Najszybciej świąteczne budki zostaną otwarte w Warszawie i Gdańsku. W obu tych miastach po grzane wino i wyjątkowe ozdoby świąteczne będzie można udać się już w piątek 22 listopada. Ale uwaga. Nad morzem jarmark skończy się już 23 grudnia, czyli na dzień przed wigilią. W Warszawie bawić się będzie można aż do 6 stycznia.

Nieco później świętowanie zacznie się na dwóch najsłynniejszych polskich jarmarkach – we Wrocławiu i Gdańsku. Tam drzwi domków ze smakołykami i dekoracjami zostaną otwarte w piątek 29 listopada. Na jarmarku bożonarodzeniowym we Wrocławiu grzańca z tradycyjnego kubeczka w kształcie bucika będzie można napić się aż do 7 stycznia. Tyle szczęścia nie będą mieli odwiedzający Kraków. Tam jarmark zakończy się 1 stycznia.