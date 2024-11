Przerażające zeznania i dowody

Współsprawcy zbrodni - nikt nie przerwał tego koszmaru

Oprócz Urfana Sharifa, przed sądem stanęła również Beinash Batool i Faisal Malik . Prokuratorzy stawiają pytania o to, jak to możliwe, że byli świadkami tak okrutnego traktowania Sary i nie zareagowali. Na ciele dziewczynki znaleziono blizny po oparzeniach żelazkiem i wrzątkiem, "prawdopodobnie ślady ugryzień", a także obrażenia głowy, żeber, łopatki, obojczyka i kręgosłupa. Dziecko doznało wielu złamań i aż 11 urazów kręgosłupa. Była bita i duszona. Te liczne obrażenia nie powstały w ciągu jednego dnia.

Jak zauważył sędzia, "jak tylko jedna osoba mogła dopuścić się tylu nadużyć, tylu napaści, bez wiedzy innych? Jeśli któryś z nich nie brał w tym udziału, ale to widział, to dlaczego nic nie zrobił, aby to powstrzymać lub zgłosić?". To pytanie wstrząsa podstawami rodziny i relacji, które powinny chronić dziecko.