Nie chce, ale... Zapytali Czarnka o start w wyborach. Jego odpowiedź jest co najmniej zabawna

Nie chcę, ale (być może) muszę – nawiązaniem do słynnych słów prezydenta Lecha Wałęsy można podsumować stanowisko Przemysława Czarnka w sprawie startu w nadchodzących wyborach. Były minister edukacji i nauki w rządzie PiS był pytany o swoje plany we wtorek przez Roberta Mazurka w porannej rozmowie RMF FM. Polityk Prawa i Sprawiedliwości mówi, że kandydować nie chce, ale jeśli sytuacja będzie tego wymagać, podejmie się zadania. Jednocześnie Czarnek wskazał, co może być jego wadą w kampanii wyborczej.