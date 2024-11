Michael O'Leary, CEO Ryanaira nie słynie z demokratycznych wypowiedzi. Wręcz przeciwnie. Jego słowa często oburzają. Nie ma on w zwyczaju gryźć się w język, a celem jego ataku padł właśnie rząd Wielkiej Brytanii , który zapowiedział poniesienie podatków od podróży.

Ryanair zmniejszy siatkę połączeń z Wielkiej Brytanii o 10 proc.

Rząd w Wielkiej Brytanii stwierdził niedawno, że podatek turystyczny nie rósł współmiernie do poziomu inflacji, dlatego przyszedł czas, żeby go podwyższyć. – W ostatnich latach podatek od pasażerów linii lotniczych nie nadążał za inflacją, dlatego wprowadzamy korektę, co oznacza wzrost o nie więcej niż 2 funty za krótki lot w klasie ekonomicznej – poinformował kanclerz Rachel Reeves podczas wystąpienia przed izbą Gmin.