Świątek przegrała z Gauff, ale turniej trwa. Wyjaśniamy, jaka jest sytuacja Polki w WTA Finals

Iga Świątek już we wtorek mogła zapewnić sobie awans do półfinału WTA Finals, a nawet uniknąć starcia z Aryną Sabalenką. Polka przegrała jednak z Coco Gauff i wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Oto jak obecnie wygląda tabela Grupy Pomarańczowej i co musi się wydarzyć, aby raszynianka przeszła do kolejnego etapu turnieju.