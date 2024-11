W związku z wyborami w USA na czołówkach są oczywiście dwa nazwiska – Kamala Harris i Donald Trump. Amerykanie mieli jednak szerszy wybór, bo na listach znaleźli się też inni kandydaci. To Chase Oliver z Partii Libertariańskiej, kandydat niezależny Cornel West oraz Jill Stein z Partii Zielonych.

To właśnie Stein miała być główną rywalką dla czołowych kandydatów. Kandydatka Partii Zielonych, startuje po raz trzeci w wyborach prezydenckich. Niedawno w Pittsburghu powiedziała, że ​​jej partia jest ugrupowaniem "pokoju i działań na rzecz środowiska oraz Zielonego Nowego Ładu".

Wybory w USA. Jill Stein i jej poglądy

– Podniosłabym słuchawkę i powiedziałabym Bibiemu Netanjahu, że potrzebujemy natychmiastowego zawieszenia broni. W rzeczywistości to popiera zdecydowana większość Amerykanów, ponieważ bycie świadkiem tego ludobójczego ataku na mieszkańców Gazy jest po prostu druzgocące – przekonywała, a jej wypowiedź cytuje CBS News.

Kandydatka ma również konkretny zarzut do USA w kwestii Ukrainy. Obwinia Stany Zjednoczone za umieszczenie broni jądrowej w NATO przy granicach Rosji i podżeganie do rosyjskiej reakcji. – Jakie jest rozwiązanie? Negocjacje i dyplomacja, a USA odmawiały. Odmówiliśmy negocjacji, kiedy Rosja była gotowa do negocjacji – stwierdziła.