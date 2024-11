Polacy obawiają się wojny

Portal rp.pl opublikował wyniki badania przeprowadzonego przez European National Panels, obejmującego Polskę, Słowację, Czechy i Węgry. Celem było zbadanie nastawienia mieszkańców tych krajów do uchodźców z Ukrainy. Przeprowadzono je po roku przerwy, a nadzorował je dr hab. Piotr Długosz, prof. UKEN w Krakowie i kierownik Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań nad Wojną w Ukrainie . Ekspert zwrócił uwagę na znaczące zmiany w postawach Polaków.

Z kolei inflacji obawia się 36 proc. badanych. Na trzecim miejscu znalazło się zagrożenie użycia przez Rosję broni jądrowej na Ukrainie - wskazało to 28 proc. respondentów. Do innych niepokojących scenariuszy należy napływ większej liczby migrantów z Azji i Afryki, co niepokoi 26 proc. ankietowanych, oraz zwiększenie liczby uchodźców z Ukrainy, czego obawia się 23 proc. badanych.