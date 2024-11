W środowy poranek 6 listopada rynki finansowe i walutowe zareagowały gwałtownie na napływające, niepełne wyniki wyborów prezydenckich w USA. Na rynkach zapanował wyraźny trend umacniania się dolara, co bezpośrednio odbiło się na polskim złotym, który stracił aż 2 proc. względem amerykańskiej waluty.

Jednocześnie kurs bitcoina osiągnął rekordową wartość, a kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy giełdowe wzrosły. Napływające prognozy dają 91 procent szans na wygraną Donalda Trumpa , co wpływa na przewidywania dotyczące jego przyszłej polityki gospodarczej.

Kurs dolara zyskuje na wartości

Potencjalna wygrana Donalda Trumpa silnie oddziałuje na kurs dolara. Po godzinie 7:00 rano, kurs USD/PLN wynosił ponad 4,07 zł, co oznacza wzrost o ponad 2 procent w porównaniu do poprzedniego dnia.

Wzmacniający się dolar jest wynikiem oczekiwań rynku na politykę proinflacyjną Trumpa, która, zdaniem analityków, może wpłynąć na rezygnację Rezerwy Federalnej z dalszych obniżek stóp procentowych w 2025 roku. W związku z wyborami w USA kurs euro spadł z kolei do poziomu 4,37 zł, a frank szwajcarski do 4,66 zł.

"Trump trade" wraca na rynek

Analitycy podkreślają, że wybory w USA przywróciły tzw. "Trump trade" – strategię zakładającą silniejsze przywiązanie inwestorów do dolara i amerykańskich aktywów. Indeks dolara, mierzący siłę amerykańskiej waluty w stosunku do innych walut, wzrósł do poziomu 105 punktów, osiągając tym samym najwyższy wynik od lipca 2024 roku.