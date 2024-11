– Chcę wam wszystkim podziękować. To był, jak sądzę, największy ruch polityczny wszech czasów (Make America Great Again - red.). Chcemy naszemu krajowi pomóc uleczyć się, naprawimy naszą granicę, naprawimy wszystko. Dzisiaj napisaliśmy historię. Pokonaliśmy przyczyny, których nikt nie sądził, że uda się pokonać. Zobaczcie, co się stało, to po prostu nie do wiary – mówił wyraźnie podekscytowany Donald Trump. – To cudowne zwycięstwo dla narodu amerykańskiego, które pozwoli nam uczynić Amerykę znowu wielką. Wygraliśmy stany wahające, takie jak Karolina Północna czy Pensylwanię – mówił były i prawdopodobnie przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump odniósł się też do prawdopodobnej wygranej w wyborach do Senatu i Izbie Reprezentantów, które sprawią, że Republikanie zyskają w USA pełnię władzy.