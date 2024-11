Sinsay to jedna z najpopularniejszych marek odzieżowych w Polsce, należąca do rodzimej firmy LPP , w której skład wchodzą także takie sklepy jak Reserved czy Mohito. Przez lata marka znacząco się rozwinęła, przyciągając klientów bogatą ofertą produktów i atrakcyjnymi cenami.

Na stronie internetowej sklepu pojawiła się niedawno zaskakująca informacja dotycząca pięciu produktów dostępnych w ofercie Sinsay. Marka poinformowała, że podjęto decyzję o wycofaniu ich ze sprzedaży, ponieważ "nie spełniały one standardów jakości przedsiębiorstwa". Firma zaapelowała do klientów, którzy zakupili te produkty, aby zaprzestali ich użytkowania i dokonali zwrotu.

Trzy pierwsze wspomniane produkty to maski kosmetyczne na twarz. Dwie pozostałe to zabawki dla dzieci – zestaw z cymbałkami oraz wózek dla lalki.

Jak zwrócić produkty?

Produkty, przed którymi ostrzega Sinsay, to maseczki w płachcie na twarz – o zapachu arbuza, mango i opuncji, składany wózek oraz muzyczna tablica sensoryczna.

Action też ostrzega przed swoimi produktami

Problem dotyczył artykułu o numerze Action: 3202901, kodzie EAN: 8714627015003, numerze Toi-Toys: 38387 oraz partiach: 23002041, 23002042 lub 23002043. Jest to "Zestaw do karmienia lalek – 5 części". Testy wykazały, że plastikowy widelec znajdujący się w zestawie jest podatny na złamanie podczas zabawy, co stanowiło zagrożenie dla najmłodszych.