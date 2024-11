Gra zadebiutowała na rynku w 2023 roku i okazała się spektakularnym sukcesem - była najlepiej sprzedającą się grą w roku premiery. To skłoniło twórców do stworzenia kontynuacji.

Kontynuacja "Hogwarts Legacy" i nowy serial na Max będą powiązane

Haddad ujawnił również, że w przyszłości zespół Warner Bros. rozważa rozwijanie uniwersum poza to, co stworzyła autorka książek, J.K. Rowling .

– Jeśli kiedykolwiek będziemy chcieli wyjść poza rozmowę o kanonie, upewnimy się, że wszyscy czujemy się komfortowo z tym, co robimy. Musisz naprawdę pamiętać o tym, że to ciągle ewoluuje i nic, co robisz, nigdy nie będzie żyło wiecznie. Trzeba zawsze myśleć o tym, co jest nowe i inne w trendach, które się dzieją – dodał Haddad.