Czekacie na kolejną odsłonę "Fantastycznych zwierząt"? Aktorzy zabrali głos

Seria "Fantastyczne zwierzęta" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów i fanów twórczości J.K. Rowling. Jedną z głównych ról w tej adaptacji – postać Albusa Dumbledore’a – odgrywał Jude Law, który wspomina pracę nad tym projektem z dużym entuzjazmem. Ostatnio jednak aktor wypowiedział się na temat przyszłości serii. To, co powiedział może zmartwić fanów. Produkcja kolejnej części została bowiem wstrzymana.

Law zasugerował, że seria filmowa najprawdopodobniej nie doczeka się kontynuacji, gdyż studio Warner Bros skupiło się obecnie na przygotowaniach do serialowej adaptacji książek o Harrym Potterze.

– Wiem, że prace są w tej chwili wstrzymane. Przypuszczam, że całą energię włożą teraz w serial telewizyjny ze świata "Harry'ego Pottera". Na pewno nie słyszałem, by coś było na horyzoncie – przyznał aktor w rozmowie z portalem Variety.

Wątpliwości co do realizacji kolejnej części wyraził również Eddie Redmayne, który w serii "Fantastyczne zwierzęta" wcielał się w postać Newta Scamandera.

– Myślę, że prawdopodobnie widzowie po raz ostatni zobaczyli Newta na ekranie – powiedział Redmayne w rozmowie z Comic Book. – To była bardzo szczera odpowiedź, ale tak. I to tyle, ile wiem. To znaczy, trzeba porozmawiać z ludźmi z Warner Bros. i J.K. Rowling, ale o ile wiem, to tyle – zdradził.

Seria "Fantastyczne zwierzęta"

Seria "Fantastyczne zwierzęta" to spin-off i prequel do popularnej serii o Harrym Potterze, osadzonej w świecie czarodziejów stworzonym przez J.K. Rowling. Cykl opowiada historię Newta Skamandera, magizoologa, który przemierza świat, badając, ratując i chroniąc magiczne stworzenia. "Fantastyczne zwierzęta" to także próba pogłębienia świata czarodziejów, odkrywając przed widzami historie sprzed narodzin Harry'ego Pottera.

Do tej pory powstały trzy filmy z zaplanowanej pięcioczęściowej sagi, gdzie każda odsłona ukazuje nowe przygody Newta, które niejednokrotnie prowadzą go do konfliktów w świecie magii. Kolejne części rozwijały uniwersum, odsłaniając nieznane dotąd wątki, takie jak przeszłość Albusa Dumbledore’a czy początki potęgi Grindelwalda.

Całą serię wyreżyserował David Yates, a za produkcję odpowiadali David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves oraz Lionel Wigram. Scenariusze do filmów napisała J.K. Rowling, przy czym w trzeciej części współpracował z nią Steve Kloves.

Powstaje serial "Harry Potter"

Jak pisaliśmy w naTemat.pl trwają prace nad nową adaptacją serii o młodym czarodzieju. Książki J.K. Rowling zdobyły popularność na całym świecie, m.in. dzięki filmom, a teraz historia Harry’ego powróci na mały ekran w formie serialu.

Jakiś czas temu prezes Warner Bros Television Group, Channing Dungey przekazała, że fani mogą się spodziewać, że serial o młodym czarodzieju będzie bardziej szczegółowy niż filmy. To właśnie ten aspekt miał być głównym powodem stworzenia nowej wersji.

Casting do produkcji ruszył już w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a pierwsze zdjęcia zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. Premiera serialu na platformie Max planowana jest na rok 2026.

