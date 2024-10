Trump w formie, ponownie uderzył w Khelif

Niedawno był gościem w podcaście "Six Feet Under", prowadzonym przez wrestlera Marka Williama Calawaya (znanego jako The Undertaker), Trump otwarcie stwierdził, że Khelif jest mężczyzną. Komentarz ten padł, gdy Calaway wspomniał, że jego córka interesuje się sportem.