Kaleta chciał uderzyć w rząd za ten podręcznik. Ale sam się ośmieszył i przy okazji oberwał Przemysław Czarnek Fot. Tomasz Jastrzebowski / REPORTER

"SZOKUJĄCE‼️ Cenzura proniemiecka zmienia słowa Roty w polskich szkołach, aby przypadkiem nie obrazić Niemców" – taki alarmujący wpis zamieścił Sebastian Kaleta w czwartek późnym wieczorem w serwisie X.

Do wpisu poseł PiS dołączył dwa zdjęcia. Na pierwszym widnieje oryginalny tekst "Roty" Marii Konopnickiej. Na drugim zdjęcie z podręcznika ze zmienionym fragmentem. "Nie będzie Krzyżak pluł nam w twarz / Ni dzieci nam germanił" – tak widnieje w podręczniku, z którego uczą się polskie dzieci. W oryginale brzmi to natomiast "Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz".

Kaleta chciał uderzyć w rząd za ten podręcznik. Ale sam się ośmieszył

Na jego wpis zareagowała internautka, która podesłała Kalecie zdjęcia (tak wynika z jego wpisu). "Panie pośle, silni razem czy demokraci walczący twierdzą, że ten podręcznik zaakceptował MEN pod kierownictwem Przemysława Czarnka. Czy można to sprawdzić, bo wierzyć mi się nie chce!" – napisała kobieta.

I internautka miała rację. Zmieniony fragment "Roty" nie jest dziełem obecnego kierownica MEN, ponieważ fraza z Krzyżakiem została umieszczona w książce "Oblicza epok" wydanej w 2020 roku, w dodatku z dopiskiem na okładce "Reforma 2019". W 2020 roku rządziła natomiast Zjednoczona Prawica, a ministrem edukacji był wówczas Przemysław Czarnek. I to resort pod jego wodzą zatwierdził treści z tego podręcznika.

Na komentarz użytkowniczki X zareagował ten, który wywołał całą dyskusję. "Znaczenie ma tylko, to czy ten podręcznik jutro zostanie z polskich szkół wycofany. Gdyby o takim podręczniku dowiedział się min. Czarnek, tak by właśnie postąpił, zobaczymy co zrobi min. Nowacka. Bo minister sam wszystkich podręczników słowo do słowa nie czyta..." – ocenił polityk.

Nie zostawiają na Kalecie suchej nitki

Czy Sebastian Kaleta, który chciał uderzyć w obecny rząd, ale ośmieszył sam siebie i przy okazji PRzemysława Czarnka, powinien usunąć swój wpis? Patrząc na komentarze użytkowników X, poseł PiS powinien to mocno rozważyć.

"Czyli najpierw grzmisz 'cenzura', a jak się okazało, że Czarnek to już mówisz 'to nie jest ważne'???"; "3 lata! Ten podręcznik obowiązywał pod nadzorem Czarnka, redagowany przez rzeczoznawców 'wyznaczonych przez ministra edukacji'. 3 lata! Taki minister eDUKACJI to skarb i ten pan może zostać kandydatem na Prezydenta RP, podczas gdy własnego resortu nie potrafił ogarnąć"; "Dla mnie znaczenie ma, kto ten podręcznik wprowadził"; "Ale zdaje się, że jest odpowiedzialny za swoich urzędników, prawda? Czy może Czarnka to nie dotyczy?"; "Ojoj, odwracamy kota ogonem. Trzeba było być takim bystrym w 2020 roku i zauważyć. No, ale po co, prawda? Teraz za to bystrego bohatera zgrywamy" – czytamy w komentarzach; "Znowu czegoś niedoczytał, nie zrozumiał, nie widzi różnicy, nie dojrzał daty. Reszta powieli wtopę?".

Przypomnijmy też, że kilka miesięcy temu poseł Kaleta poszedł "wojnę" z nowymi zakrętkami od plastikowych butelek, bo trzeba się z nimi strasznie mocować. A wszystko to przez Unię Europejską, która wprowadziła takie regulacje.