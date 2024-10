Kuriozalna sytuacja podczas wywiadu z Kaletą. Mazurek zdenerwował się i... zakończył rozmowę

Wywiady u Roberta Mazurka zazwyczaj są pełne emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Tym razem dziennikarz wziął na warsztat posła Suwerennej Polski Sebastiana Kaletę i zapytał go o przyszłość partii. Jego uniki w odpowiedziach doprowadziły Mazurka do frustracji, co poskutkowało zakończeniem rozmowy przed czasem.