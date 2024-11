Decyzja, kto zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, ma zostać ogłoszona przez ugrupowanie 7 grudnia na Śląsku. Rafał Trzaskowski ubiegał się o to stanowisko w 2020 roku, natomiast Radosław Sikorski starał się o nominację Platformy Obywatelskiej już w 2010 roku, kiedy to wybrano Bronisława Komorowskiego.

Kto woli Trzaskowskiego, a kto woli Sikorskiego?

Analiza wyników pokazuje różnice preferencji wśród poszczególnych grup społecznych. Według ankietowanych w wieku 35-49 lat to Sikorski lepiej radziłby sobie z kwestiami bezpieczeństwa niż Trzaskowski – szef MSZ uzyskał wynik 31,1 proc. w porównaniu do 26,7 proc. wskazań na prezydenta Warszawy. Podobne opinie wyrażali respondenci z wyższym wykształceniem (31,9 proc. do 27,1 proc.), osoby zarabiające powyżej 7 tys. zł netto (40,2 proc. do 26,6 proc.) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców (33,5 proc. do 17,4 proc.).