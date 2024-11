Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Gwiezdne wojny" potrzebowały takiego powiewu świeżości jak "Andor" – bez Jedi, czarno-białego myślenia i dziecinnych zwrotów akcji kosztem rozwoju postaci. Tytułowy bohater miał to szczęście w nieszczęściu, że w "Łotrze 1" poznaliśmy jedynie wycinek z ostatniego rozdziału jego życia. O przeszłości szpiega zdradzono tylko szczątkowe informacje.

Kiedy premiera 2. sezonu serialu "Andor"?

Serial Disney + o Cassianie Andorze odchodzi od centrystycznego spojrzenia, mimo że od czasu do czasu pokazuje Imperialnych z dobrej strony (czyni tak przeważnie z pracownikami niższego szczebla), a Rebeliantów z tej złej. "Nie zmienia natomiast reguły gry, jaką wytyczyły wcześniejsze produkcje z uniwersum. Po seansie serialu doskonale wiemy, po której stronie mamy się opowiedzieć" – mogliście przeczytać u nas wcześniej.

– W galaktyce jest miliard, miliard, miliard innych istot. Są hydraulicy i kosmetyczki. Dziennikarze! Jak wygląda ich życie? Rewolucja wpływa na nich tak samo, jak na każdego innego. Dlaczego nie wykorzystać kanonu "Gwiezdnych wojen", by opowiadać o absolutnie realistycznych, pełnych pasji i dramatyzmu historii? – zastanawiał się wcześniej w rozmowie z gazetą Gillroy.

Przypomnijmy, że główną rolę w "Andorze" gra meksykański aktor Diego Luna ("Narcos: Meksyk" i "I twoją matkę też"). W pozostałych kreacjach obsadzono m.in. Adrię Arjonę ("Mrugnij dwa razy"), Faye Marsay ("Dumni i wściekli"), Denise Gough ("Za blisko"), Stellana Skarsgårda ("Diuna: Część druga"), Fionę Shaw (filmowa seria "Harry Potter"), Kyle'a Sollera ("Tajemnica Marrowbone"), Genevieve O'Reilly ("Nie zapomnij o mnie"), Alexa Lawthera ("The End of the F***ing World") oraz Andy'ego Serkisa (trylogia "Władca Pierścieni" Petera Jacksona).