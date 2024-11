Hiszpania. Turyści oszukani przez policjantów

Do bulwersującej sytuacji doszło na Teneryfie , jednej z najbardziej popularnych hiszpańskich wysp, która przyciąga turystów nie tylko latem, ale także jesienią i zimą. Jest to idealny cel podróży przez cały rok.

Jak informuje portal canarianweekly.com, w ostatnich tygodniach pojawiły się doniesienia o oszustwach, których ofiarami padli turyści przebywający na tej wakacyjnej wyspie. Funkcjonariusze lokalnej policji wyłudzali od turystów pieniądze, wystawiając im mandaty za rzekome wykroczenia. Kwoty, które turystom nakazywano zapłacić, były następnie chowane do kieszeni przez policjantów. W ten sposób funkcjonariusze pozyskali znaczne sumy pieniędzy, które przeznaczali na cele prywatne.

Zatrzymanie podejrzanych policjantów

Sprawą oszustw zajęła się Gwardia Cywilna, która rozpoczęła dochodzenie, przeprowadziła przeszukania i zabezpieczyła dokumentację związana z tą aferą. Podejrzani funkcjonariusze , którzy dopuścili się przestępstw, zostali zatrzymani. Chodzi o policjantów z Policia Local w Buenavista del Norte – odpowiedniku polskiej straży miejskiej . Funkcjonariusze ci nadużywali swojej władzy, wystawiając mandaty głównie turystom, którzy nie byli świadomi lokalnych przepisów, co sprawiało, że łatwo dawali się oszukać.

Najwięcej mandatów nakładano na osoby, które parkowały swoje samochody w miejscach niedozwolonych, ale także na tych, którzy łamali przepisy ruchu drogowego podczas poruszania się po mieście. Turyści byli zmuszeni do płacenia grzywny w kwotach od 100 do 5 tysięcy euro, w zależności od rodzaju wykroczenia. Łącznie, podczas kontroli, policjanci wystawili setki formularzy mandatowych, z których dochody trafiały do ich kieszeni.