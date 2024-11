Tomasz Buza nie żyje

Informację o śmierci Tomasza Buzy przekazało Radio Gdańsk . Dziennikarz zmarł we wtorek 12 listopada. Na początku września obchodził 54. urodziny. Na antenie pomorskiej rozgłosni przez długie lata prowadził liczne audycje.

W swojej karierze przeprowadził wywiady z wieloma znanymi twórcami i gwiazdami kina . Na Facebooku wspominał m.in. spotkania z Franciszkiem Pieczką i Janem Nowickim. Rozmawiał również z zagranicznymi artystami, a jednym z wywiadów, z którego był najbardziej dumny, była rozmowa z brytyjskim reżyserem Alanem Parkerem, autorem filmów "Midnight Express" i "The Wall."

Dziennikarz zmarł po walce z chorobą

– Tomek Buza był mega zdolnym facetem, miałam okazję współpracować z nim przy kilku realizacjach telewizyjnych. Był śpiochem, zdarzało się, że zasypiał na zdjęciach. To było jak "dzień świstaka", wszyscy już siedzieli w busie, którym mieliśmy jechać na zdjęcia do Warszawy, a Tomka nie było. Ale nikt się na niego nie gniewał, bo uśmiechem i urokiem gasił całą naszą złość. Był błyskotliwy i inteligentny i nigdy nie widziałam go zdenerwowanego. Emocjonował się tylko, gdy mówił o muzyce, miał wtedy taki błysk w oczach, którego nigdy nie zapomnę – wspomina Beata Dunajewska, radna województwa pomorskiego i dziennikarka, dla portalu Gdańsk.pl.