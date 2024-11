Fabuła "Deadpool & Wolverine" skupia się na dążeniach Deadpoola do stania się altruistą. Antybohater marzy o dołączeniu do grona Avengersów, ale nie zasłużył sobie jeszcze na prefiks "super". Gdy staje się jasne, że jego światu zagraża czasoprzestrzenna katastrofa, Wade wyrusza na poszukiwania jedynej osoby zdolnej powstrzymać zagładę – Wolverine'a.

Gdzie obejrzeć film "Deadpool & Wolverine"?

Co dalej z Marvel Cinematic Universe?

W maju odbędzie się premiera "Thunderbolts" z Florence Pugh ("Małe kobietki") i Sebastianem Stanem ("Wybraniec"). Pod koniec lipca obejrzymy zaś na dużym ekranie "Fantastyczną czwórkę" z Pedrem Pascalem ("The Last of Us"), Josephem Quinnem ("Stranger Things"), Vanessą Kirby ("Napoleon") i Ebonem Moss-Bachrachem ("The Bear").