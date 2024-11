We wtorkowej "Kropce nad i" Radosław Sikorski został zapytany o pochodzenie jego żony. Pytanie go oburzyło i wyszedł ze studia bez słowa. Wymownie do sprawy odniósł się też prezydent Warszawy i jego konkurent w prawyborach – Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski zapytany o sprawę z Olejnik. Padły bardzo stanowcze słowa. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER/Filip Naumienko/REPORTER

– Pani redaktor czytała doniesienia prasowe. Oczywiście zawsze można coś zrobić z większą uważnością na to, co się dzieje. Pani redaktor cytowała. Natomiast absolutnie niedopuszczalne jest to, aby takie argumenty padały w przestrzeni publicznej. To jest jasne – powiedział w środę podczas spotkania z mieszkańcami Olsztyna Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski: Każdy powinien umieć ugryźć się w język, nawet jeśli są emocje

I podkreślił: – Ja do wszystkich apeluję, żebyśmy wszyscy mieli jakieś zasady. I to mówię przede wszystkim do naszych przeciwników politycznych, dlatego że udzielają przeróżnego rodzaju komentarzy po to, żeby siać zamęt. Każdy powinien umieć ugryźć się w język, nawet jeśli są emocje.

Jeszcze we wtorek wieczorem Trzaskowski dodał wpis w tej sprawie. "Żona, dzieci, rodzina to świętość. Wyrazy wsparcia dla Anne i Radka" – napisał.

Dodajmy, że Monika Olejnik po wywiadzie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym odniosła się do kontrowersyjnej sytuacji.

Oświadczenie Olejnik po rozmowie z Sikorskim

"Od lat walczę z antysemityzmem, z przemocą, z hejtem i z agresją. Nie jestem obojętna! Z zaskoczeniem i oburzeniem, czemu dałam wyraz w programie, przyjęłam cytowane w mediach głosy na temat pochodzenia Anne Applebaum. Uważałam, że minister powinien mieć możliwość się do nich odnieść, co też zrobił w 'Kropce nad i'. Przepraszam Państwa, wszystkich moich widzów – jeśli nie byłam dość precyzyjna i dobitna. Nie były moją intencją żadne insynuacje, podobnie jak minister Sikorski uważam, że Polska to nie jest kraj antysemitów!" – napisała Olejnik na Instagramie.

W środowej "Kropce nad i" dziennikarka słowem nie wspomniała o tej kwestii.

Zapytaliśmy też szefa MSZ o to, czy oświadczenie Olejnik załatwia sprawę. – Pani redaktor przeprosiła wszystkich, tylko nie tych, których zaatakowała – zauważył Sikorski i dodał, że podtrzymuje swoje oczekiwanie, iż stacja TVN i jej właściciel, amerykański koncern Discovery przywrócą właściwe standardy dziennikarskie.

Natomiast "Tygodnik Powszechny", na który miała się powoływać Monika Olejnik, wydał oświadczenie.