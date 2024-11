Prokuratura Krajowa przekazała, że Karski miał dopuszczać się przestępstw w zamian za korzyści majątkowe, związane z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach, które potwierdzały ukończenie studiów podyplomowych na popularnych kierunkach Executive Master of Business Administration (EMBA), Doctor of Business Administration (DBA) oraz Doctor of Laws (LL.D.).