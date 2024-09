Łukasz Ż. przebywa w niemieckim areszcie i oczekuje na ekstradycję . 26-latek podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie uciekł z Polski, licząc na to, że w ten sposób uda mu się uniknąć wymiaru sprawiedliwości.

Mężczyzna czeka na procedurę wydania Polsce w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Decyzję o jego wystawieniu wydał Sąd Okręgowy w Warszawie . Został on już także przesłuchany w Niemczech. Sprawa nieco się jednak skomplikowała, ponieważ Łukasz Ż. nie zgadza się na uproszczoną procedurę ekstradycji. Zdaniem polskich śledczych podejrzany może trafić do kraju w ciągu kilku tygodni.

Kim jest Paulina K.? Została ranna w wypadku w Warszawie, była też skazana za przemyt

To ją czterech pijanych mężczyzn z tego samochodu zostawiło na drodze na pastwę losu. Początkowo twierdzili też, że to ona kierowała samochodem. Okazuje się, że tą pasażerką była Paulina K., partnerka Łukasza Ż.

Okazuje się ponadto, że 20-latka, podobnie jak podejrzany o spowodowanie wypadku, również ma bogatą kartotekę kryminalną. "Fakt" dotarł do szokujących informacji na temat jej przeszłości.

Jak podaje gazeta, kobiety próbowały przemycić z Polski do południowej Szwecji silnie działające opioidy: Tramadol oraz Oxikodon. Łącznie chodzi o ponad 51 tys. tabletek.

"Karolina K. i Paulina K. działając razem i w porozumieniu, a także ewentualnie przy pomocy jeszcze jednej osoby, przybywając do Szwecji (promem do Ystad ze Świnoujścia), nie zgłosiły do Urzędu Celnego 48 370 tabletek Tramadolu oraz 3 480 tabletek zawierających Oxikodon, który jest również narkotykiem" – uzasadniał sąd w wyroku.