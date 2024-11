W przeszłości Leavitt startowała w wyborach do Kongresu USA , była też zatrudniona w biurze prasowym Białego Domu podczas pierwszej kadencji Trumpa, a w ostatniej kampanii prezydenckiej pełniła funkcję rzeczniczki ekipy polityka Republikanów.

Kim jest Karoline Leavitt? Trump powierzył jej ważne stanowisko w Białym Domu

Urodziła się w Atkinson w New Hampshire i studiowała komunikację oraz nauki polityczne na Saint Anselm College, katolickiej uczelni w swoim rodzinnym stanie. W trakcie studiów odbywała staże w Fox News i w biurze prasowym Donalda Trumpa . – Mogłam wtedy pierwszy raz zobaczyć, jak wygląda świat mediów i zdecydowałam się postawić na komunikację z nimi – mówiła w rozmowie z Politico w 2020 roku.

Zaraz po studiach dostała posadę w biurze Republikanina, było to w 2019 roku, czyli w trakcie pierwszej prezydentury Trumpa. Później została dyrektorką ds. komunikacji w biurze kongresmenki Partii Republikańskiej Elise Stefanik, którą prezydent-elekt w nowej administracji mianował ambasadorką USA przy ONZ .

W 2022 roku zrezygnowała z tej funkcji, aby kandydować do Kongresu z ramienia Partii Republikańskiej w okręgu nr 1 w New Hampshire. Przegrała jednak z politykiem Partii Demokratycznej Chrisem Pappasem.

W styczniu 2024 dołączyła do Trumpa w jego trzeciej kampanii prezydenckiej jako jego rzeczniczka prasowa. Karoline Leavitt ma 27 lat i została wybrana na najmłodszą w historii USA rzeczniczkę prasową Białego Domu. Poprzednim rekordzistą był Ron Ziegler. W 1969 roku został on mianowany na to stanowisko przez Richarda Nixona, miał wtedy 29 lat.