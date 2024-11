Ostre spięcie polityków ws. wolnej Wigilii. "W wielu polskich domach wygląda to podobnie"

Mówi się, że to święto miłości i pojednania. Tymczasem temat Wigilii znowu wywołał ostre spory wśród polskich polityków. Lewica chce, by był to dzień wolny od pracy, a dyskusja nad tym pomysłem wzbudza mnóstwo emocji. Tak było także w niedzielę w programie "Kawa na ławę" w TVN24. – Pani posłanko, rany boskie! – stwierdził w końcu Konrad Piasecki.