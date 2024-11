Malaga po powodzi wznawia loty. Wiemy, czy można odwołać podróże z powodu sytuacji w Hiszpanii

Malaga, Walencja, a także kolejne regiony Hiszpanii zmagają się z drugą falą DANA. We wtorek i środę intensywne opady deszczu doprowadziły do lokalnych podtopień. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale wiele osób może chcieć odwołać swoje podróże do Hiszpanii z powodu powodzi. Tłumaczymy, jak to zrobić. Niestety, nie wszyscy będą mogli odzyskać pieniądze.