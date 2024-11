Ryba na obiad nie musi być droga. Ta jest smaczna i dostaniesz ją w każdym sklepie. Fot. canva/Eugene Yemelyanov

Coraz więcej Polaków odkłada na bok ryby, obawiając się wysokich cen na sklepowych półkach. Jednak wśród popularnych produktów rybnych istnieje opcja na każdą kieszeń, którą warto odkryć – to łupacz, smaczna i zdrowa ryba dostępna w każdym supermarkecie.

Choć cena łososia czy dorsza może być zaporowa, łupacz stanowi ich świetną alternatywę za około 30 zł za kilogram. Podpowiadamy, dlaczego warto dać mu szansę i jak w prosty sposób włączyć go do naszej diety.

Łupacz – zdrowa i tania ryba z północy. Ma tylko 75 kcal

Łupacz, zwany także plamiakiem, jest rybą z rodziny dorszowatych, która pochodzi z północnych wód Atlantyku. Jego delikatne, białe mięso jest nie tylko smaczne, ale też bogate w cenne składniki odżywcze. W Polsce ryba ta bywa nieco zapomniana, choć możemy ją znaleźć w popularnych dyskontach, takich jak Biedronka, Lidl czy Kaufland, za znacznie mniejsze pieniądze niż modny łosoś czy dorsz.

Dlaczego łupacz jest tak wartościowy? Po pierwsze, jest to niskokaloryczna opcja – 100 gramów ryby zawiera jedynie około 75 kcal, co sprawia, że świetnie sprawdzi się w diecie osób dbających o linię. Po drugie, jest bogaty w białko, które nie tylko syci, ale jest niezbędne dla mięśni i regeneracji organizmu. Co ważne, łupacz dostarcza organizmowi wielu kluczowych witamin, takich jak witaminy z grupy B, oraz minerałów: fosforu, magnezu, selenu i jodu.

A to nie wszystko – łupacz jest także źródłem zdrowych kwasów tłuszczowych omega-3, które korzystnie wpływają na serce i układ nerwowy. Tak wszechstronne działanie zdrowotne łupacza powinno zachęcić każdego do spróbowania tej niedocenianej ryby.

Jak przyrządzić łupacza? Oto kilka smakowitych inspiracji

Łupacz jest niezwykle podatną rybą, a jego przygotowanie wcale nie wymaga kulinarnych zdolności. Poniżej przedstawiamy kilka inspiracji, które pomogą urozmaicić codzienny jadłospis o tę smaczną rybę:

Fish and chips po polsku – Łupacz jest popularnym składnikiem tego angielskiego klasyka. Filety z łupacza obtoczone w lekkiej panierce i smażone na złoto podane z frytkami to prosty sposób na szybki i sycący obiad. Możesz dodać odrobinę sałatki coleslaw lub sosu tatarskiego dla podkręcenia pełni smaku. Łupacz w ziołach – Dla osób, które wolą lżejsze dania, łupacz pieczony w ziołach to świetny wybór. Wystarczy ułożyć filety na blasze, dodać oliwę i posypać świeżymi ziołami, takimi jak rozmaryn, tymianek czy majeranek. Pieczony w piekarniku przez około 20 minut łupacz zachowuje delikatny smak i aromat. Wędzony łupacz – Wędzony łupacz to prawdziwa delicja, którą można dodać do sałatek, kanapek, a nawet zup rybnych. Wędzony smak dodaje daniom głębi, a jednocześnie nadal dostarcza nam cennych składników odżywczych. Zupa rybna z łupaczem – Jeśli szukasz pomysłu na coś rozgrzewającego i zdrowego, wypróbuj zupę rybną z łupaczem . W połączeniu z ziemniakami, marchewką, selerem i przyprawami ryba ta staje się idealnym składnikiem sycącej zupy o wyrazistym smaku.

Łupacz stanowi więc doskonały wybór dla osób, które pragną jeść zdrowiej, ale nie chcą tracić czasu na filetowanie ryby i długie sterczenie w kuchni podczas przygotowywania jej lub smażenia. Oprócz oszczędności czasu łupacz na pewno zaoszczędzi również domowy budżet.

Tania i smaczna ryba dostępna w każdym sklepie

Wysokie ceny ryb często odstraszają konsumentów, ale łupacz to zdrowa opcja dostępna niemal dla każdego. Kosztuje około 30 złotych za kilogram i jest bardziej przystępny od takich ryb jak łosoś, którego cena uzależniona jest od kosztów importu, przez co może sięgać nawet trzykrotności tej kwoty. Co więcej, łupacz jest szeroko dostępny, więc nie trzeba się martwić poszukiwaniem specjalistycznych sklepów rybnych – wystarczy udać się do pobliskiego supermarketu.