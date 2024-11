W samochodzie znajdowała się kobieta z wcześniejszej sytuacji oraz młody mężczyzna, jej syn. Wskazała ona taksówkarza, a jej syn zażądał, by przeprosił jego matkę za to, że na nią zatrąbił. Taksówkarz odmówił, zauważył również, że młodszy mężczyzna ma przy pasie broń. Napastnik zaatakował kierowcę, bijąc go pięściami, a następnie kopiąc po całym ciele, gdy ten upadł na ziemię.