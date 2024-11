Jakie realistyczne seriale o rodzicielstwie warto obejrzeć? Fot. Kadr z "Best Interests"

Reklama.

Serial "Matki pingwinów", obecny serialowy hit Netfliksa znad Wisły, opowiada o rodzicielstwie. Jednak nie tym "zwyczajnym", bo bohaterami są rodzice dzieci z atypowością i niepełnosprawnością.

– Sama jestem mamą i od początku zależało mi na tym, by zrobić taki serial, który da rodzicom siłę do codziennych zmagań. Pozwoli złapać trochę dystansu i humorem odczaruje trudniejsze sprawy. Sprawi, że poczujemy się mniej samotni, bo choć macierzyństwo daje wiele radości, czasem bywa też samotną walką. Szczególnie dla takich rodziców, których dzieci mają dodatkowe wyzwania. O tę perspektywę poszerzamy naszą opowieść – mówiła pomysłodawczyni i reżyserka serialu Netfliksa Klara Kochańska-Bajon.

Reklama.

O czym są "Matki pingwinów"? "Kama, znana zawodniczka MMA, stara się godzić nabierającą tempa karierę z wychowaniem siedmioletniego syna, Jasia. Gdy u chłopca zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu, kobieta nie przyjmuje tego do wiadomości. Choć wypiera opinie specjalistów, jest zmuszona przenieść syna do innej szkoły, w której Jaś szybko znajduje przyjaciół i szczęście" – brzmi opis serialu "Matki pingwinów".

"Jego mama – przeciwnie. Nie może odnaleźć się pośród rodziców, którzy definiują się głównie poprzez rodzicielstwo – entuzjastyczna influencerka, poświęcająca się matka i neurotyczny samotny ojciec jawią się Kamie jako 'galeria oryginałów'. Jednak gdy w szkole pojawiają się problemy, 'dziwni' rodzice staną się jej sojusznikami w nowej walce. Tym razem nie w oktagonie, a o szczęście własnego dziecka" – czytamy.

Reklama.

W rolę głównych bohaterów, czyli tytułowe matki pingwinów wcielają się: Masza Wągrocka, Barbara Wypych, Magdalena Różczka i Tomasz Tyndyk. W obsadzie znaleźli się również m.in. Krystyna Janda, Piotr Rogucki i Piotr Głowacki, a także dzieci, które zachwyciły widzów: w Jasia wcielił się Jan Lubas, w Helę – Amelia Sarzyńska, w Tolę – Tola Będzikowska, a w Michała – Maksymilian Młodawski.

W Polsce takiego serialu jeszcze nie było i nie chodzi tylko o temat. "Matki pingwinów" są bowiem produkcją ważną, mądrą i czułą. Zachwyceni są też widzowie. "Jako rodzic dziecka ze spektrum autyzmu, poryczałam się kilka razy na tym serialu. Serial trafiony i potrzebny" – pisała jedna z użytkowniczek Filmwebu.

Reklama.

Realistyczne seriale jak "Matki Pingwinów. Sześć produkcji o rodzicielstwie

Dlaczego potrzebny? Bo seriale jak "Matki pingwinów" pozwalają widzom nie tylko spojrzeć na rodzicielstwo z innej perspektywy, ale także dostrzec piękno w jego trudach. Oto sześć innych seriali o rodzicach, które pokazują jego bardziej realistyczną stronę: zabawną, poruszającą, dramatyczną, a czasem koszmarną.

1. Nie ma mowy (2016-2019)

Amerykański serial komediowy z Minnie Driver ("Buntownik z wyboru"), który skupia się na rodzinie DiMeo, wychowującej JJ-a – nastolatka z porażeniem mózgowym. Koncentruje się na codziennych wyzwaniach, które niesie życie z dzieckiem z niepełnosprawnością, ale robi to w sposób pełen humoru i ciepła.

Serial "Nie ma mowy" pokazuje zarówno trudne decyzje, jakie muszą podejmować rodzice oraz walkę o własne dzieci, jak i siłę więzi rodzinnych. Dzięki temu "Speechless" jest nie tylko wzruszającym i humorystycznym portretem rodziny, ale też pochwałą różnorodności i tolerancji.

2. Rodzice (2020-2023)

Brytyjski serial komediowy (komedia jest tu jednak częściej czarną komedię), który w zabawny i często zaskakująco brutalny sposób pokazuje, jak wygląda współczesne rodzicielstwo. Paul i Ally, rodzice dwójki dzieci, starają się pogodzić życie zawodowe z trudami wychowywania swoich pociech, jednocześnie zmagając się z własnymi słabościami.

Reklama.

"Rodzice" (tytuł oryginalny to "Breeders") z Martinem Freemanem, gwiazdą "Sherlocka" i "Hobbita", to błyskotliwa i ostra jak brzytwa analiza presji i oczekiwań, jakie społeczeństwo nakłada na rodziców, a także szczery obraz wychowywania potomstwa.

3. The Letdown (2016-2019, Netflix)

"The Letdown" ukazuje życie Audrey, świeżo upieczonej mamy, która próbuje odnaleźć się w rzeczywistości pełnej nocnych pobudek, izolacji i oczekiwań społecznych. Serial nie unika trudnych tematów, takich jak depresja poporodowa czy trudności w relacjach z partnerem po urodzeniu dziecka, a jednocześnie ukazuje momenty pełne ciepła i humoru. Australijska produkcja jest wyjątkowa w swoim realistycznym podejściu do macierzyństwa, które często bywa przedstawiane w zbyt idealistyczny sposób, chociażby na Instagramie.

Reklama.

4. Best Interests (2023)

"Best Interests" to nieco inny tytuł w tym zestawieniu, ale nie mogło go tutaj zabraknąć. To przejmująca brytyjska produkcja, która opowiada o rodzicach, którzy walczą o dalsze leczenie swojej ciężko chorej córki, ale ich różne podejścia do tej walki powodują, że stopniowo oddalają się od siebie.

Serial z Michaelem Sheenem ("Dobry omen") i Sharon Horgan ("Siostry na zabój") dotyka niezwykle trudnych tematów, takich jak etyka medyczna, miłość rodzicielska i siła, jaką trzeba znaleźć, by podejmować niemożliwe wybory. Produkcja w poruszający sposób ukazuje, jak różne formy miłości i poświęcenia mogą wpływać na życie całej rodziny. Bez chusteczek lepiej tego serialu nie oglądać.

Reklama.

5. Pracujące mamy (2017-2023, Netflix)

"Pracujące mamy" to kanadyjski serial komediowy, który w ironiczny sposób przedstawia perypetie grupy matek powracających do pracy po urlopie macierzyńskim. Serial porusza wiele tematów, takich jak próby utrzymania równowagi między karierą a życiem rodzinnym, poczucie winy związane z byciem pracującą mamą czy stereotypy dotyczące rodzicielstwa. Jednocześnie to pełna humoru i wzruszająca opowieść o tym, jak różne kobiety radzą sobie z wyzwaniami codzienności.

6. There She Goes (2018-2023)

"There She Goes" to brytyjski komediodramat, który opowiada o życiu rodziców (David Tennant i Jessica Hynes) Rosie, dziewczynki z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi. Serial ukazuje ich codzienną walkę z wyzwaniami, jakie niesie niepełnosprawność ich dziecka, jednocześnie celebrując chwile radości i bliskości. Dzięki realistycznym portretom bohaterów i delikatnemu balansowaniu pomiędzy humorem a dramatem, "There She Goes" to niezwykle autentyczna opowieść o rodzicielstwie w obliczu trudności.

Reklama.

: