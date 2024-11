Widzowie mają swoje ulubione filmy familijne Fot. Kadr z filmów "E.T" i "Narzeczona dla księcia"

Najlepsze filmy familijne wszech czasów według widzów

W naszym rankingu filmów dla całej rodziny znalazły się filmy familijne, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie (to oceny z 5 listopada, więc mogą się one nieznacznie zmienić).

Z racji że wcześniej stworzyliśmy ranking najlepszych filmów animowanych, a także ranking najlepszych animacji Disneya – które również są familijnymi produkcjami – tym razem wybraliśmy jedynie filmy fabularne. Naszym kryterium było ponad 250 tysięcy ocen na IMDB.

Oto najlepsze filmy familijne wszech czasów według widzów. Dodatkowo podajemy też procentową ocenę krytyków z agregatora Rotten Tomatoes oraz polskich widzów z serwisu Filmweb.

8. E.T. (1982)

Ocena widzów na IMDb: 7,9/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,1/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 99 proc.

Fot. Kadr z "E.T."

"E.T." to klasyczna opowieść, którą słynny Steven Spielberg uczynił jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmów familijnych na świecie. Historia spotkania małego Elliotta z zagubionym kosmitą ukazuje piękną przyjaźń między dwoma zupełnie różnymi istotami i wzrusza kolejne pokolenia.

Hit Stevena Spielberga pełen niepowtarzalnych (oczywiście jak na tamte lata) efektów specjalnych i magii lat 80., zachwycił widzów na całym świecie i stał się ikoną popkultury. Niezapomniana muzyka Johna Williamsa jeszcze bardziej podkreśla emocje, a scena z rowerami unoszącymi się na tle księżyca przeszła do historii. Dodajmy, że film zgarnął aż cztery Oscary, w tym za wspomnianą ścieżkę dźwiękową Williamsa.

Ale przede wszystkim "E.T." to piękna i uniwersalna lekcja o odmienności, akceptacji i lojalności. Magia i niewinność dzieciństwa mieszają się tutaj z bardziej dojrzałymi tematami, co sprawia, że film od dekad przyciąga całe rodziny. Steven Spielberg to potrafi...

7. Harry Potter i więzień Azkabanu (2004)

Ocena widzów na IMDb: 7,9/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 90 proc.

Fot. Kadr z "Harry'ego Pottera i więźnia Azkabanu"

"Harry Potter i więzień Azkabanu" to trzecia odsłona kultowej serii o Harrym Potterze, która wprowadza bardziej mroczny, dojrzalszy klimat do opowieści o młodym czarodzieju. Według wielu widzów film Alfonso Cuaróna jest najlepszy z całej filmowej sagi, chociaż zdaniem widzów na IMDB... jest drugi (o czym za chwilę).

W trzeciej części "Harry Pottera" Harry i jego przyjaciele muszą zmierzyć się z groźbą tajemniczego Syriusza Blacka, a magia staje się coraz bardziej niebezpieczna i nieprzewidywalna. Mnóstwo przygód i zwrotów akcji, charakterystyczny, poetycki styl, piękne zdjęcia i niesamowita muzyka Johna Williamsa zachwyciły widzów, mimo że "Więzień Azkabanu" był tak różny od poprzednich części: "Kamienia filozoficznego" i "Komnaty tajemnic".

Reżyser Alfonso Cuarón wprowadził do tej części wiele świeżości, co widzowie doceniają do dziś. Film zyskał też uznanie za przedstawienie poważniejszych tematów, takich jak przyjaźń, zaufanie i walka z własnymi lękami. I mimo że to produkcja dla dzieci i nastolatków, to uniwersalne wartości i magiczny klimat zachwycają też dorosłych.

6. Narzeczona dla księcia (1987)

Ocena widzów na IMDb: 8/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,2/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 96 proc.

Fot. Kadr z "Narzeczonej dla księcia"

"Narzeczona dla księcia" to kultowy film, który umiejętnie łączy elementy baśni, komedii, przygody i romansu. Opowieść o księżniczce Buttercup, jej ukochanym Westleyu i ich walce o szczęśliwe zakończenie to klasyka gatunku, która łączy w sobie urok dawnych baśniowych opowieści z lekkim, współczesnym humorem. Historia jest pełna barwnych postaci, a dialogi i zabawne momenty stały się kultowe dla widzów na całym świecie.

Film w reżyserii Roba Reinera nieustannie zdobywa serca nowych pokoleń, a jego unikalny styl sprawia, że oglądanie "Narzeczonej dla księcia" to wciąż czysta przyjemność, nawet po tylu latach od premiery. Jest to więc idealny wybór dla tych, którzy lubią opowieści... niekoniecznie na serio. Humor i mądrość tej historii oraz uniwersalne przesłanie o odwadze, miłości i wytrwałości sprawiają, że film z 1987 roku spokojnie można obejrzeć z całą rodziną.

5. Mój przyjaciel Hachiko (2009)

Ocena widzów na IMDb: 8,1/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 64 proc.

Fot. Kadr z "Mój przyjaciel Hachiko"

"Mój przyjaciel Hachiko" to (bardzo) wzruszający film w reżyserii Lassego Hallströma, który opowiada o niezwykłej więzi między człowiekiem a psem. Oparty na prawdziwej historii psa Hachiko, który przez lata czekał na swojego pana, porusza do głębi i przypomina o wartości przyjaźni. Główna rola Richarda Gere’a, psi bohater i wiernie odtworzona historia zachwyciły widzów.

To zresztą nie tylko opowieść o lojalnym psie, ale też piękna lekcja o poświęceniu i miłości, która nie zna granic. "Mój przyjaciel Hachiko" to obowiązkowy film dla każdego miłośnika zwierząt, a także dla wszystkich, którzy chcą poczuć w sercu ciepło płynące z najczystszej formy przyjaźni między zwierzęciem a człowiekiem. A dla tych, którzy... chcą popłakać, bo to jeden z najbardziej wzruszających filmów.

4. Dźwięki muzyki (1965)

Ocena widzów na IMDb: 8,1/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,9/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 83 proc.

Fot. Kadr z "Dźwięków muzyki"

"Dźwięki muzyki" to kultowy musical Roberta Weisa, który zasłynął nie tylko dzięki pięknym piosenkom, ale także dzięki poruszającej historii o miłości i odwadze. Opowieść o Marii, młodej zakonnicy, która u schyłku lat 30. XX wieku zostaje guwernantką w domu kapitana von Trappa, jest pełna wzruszeń i niezwykłych chwil.

Przepiękne krajobrazy Austrii oraz niezapomniane utwory, takie jak "Do-Re-Mi" czy "My Favorite Things" wciąż siedzą nam w głowie, nie mówiąc już o cudownej roli Julie Andrews. Film "Dźwięki muzyki" zdobył w 1966 roku aż pięć Oscarów (w tym za najlepszy film, reżyserię i muzykę) i na stałe wpisał się w kanon filmów familijnych. To historia, która inspiruje do marzeń, zachęca do odwagi i przypomina o sile muzyki oraz miłości w trudnych czasach.

3. Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II (2011)

Ocena widzów na IMDb: 8,1/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 96 proc.

Fot. Kadr z "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II"

I kolejny film z serii o "Harrym Potterze". To właśnie "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II" w reżyserii Davida Yatesa, czyli ostatnia, ósma część cyklu, jest trzecim spośród najlepszych filmów dla całej rodziny według widzów (chociaż raczej jest zbyt mroczny dla najmłodszych dzieci), a także najlepszym filmowym "Potterem".

To film pełen emocji, który wciąga od pierwszej do ostatniej minuty. W tej części Harry, Ron, Hermiona i ich przyjaciele ostatecznie konfrontują się bowiem z Voldemortem, a ich walka o przyszłość czarodziejskiego świata osiąga punkt kulminacyjny. To poruszająca opowieść o przyjaźni, odwadze i poświęceniu, wypełniona akcją i świetnymi efektami specjalnymi. Pełna napięcia, emocji i wzruszeń.

"Insygnia Śmierci: Część II" były idealnym zwieńczeniem całej serii, a do dziś ogląda się je znakomicie. Mimo że dobrze już wiemy, jak to wszystko się skończy, to i tak mamy gulę w gardle i siedzimy na krawędzi fotela...

2. Czarnoksiężnik z Oz (1939)

Ocena widzów na IMDb: 8,1/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,4/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 98 proc.

Fot. Kadr z "Czarnoksiężnika z Oz"

A teraz prawdziwy klasyk. "Czarnoksiężnik z Oz" w reżyserii Victora Fleminga jest oparty na powieści dla dzieci "Czarnoksiężnik z Krainy Oz" L. Franka Bauma i przenosi widzów w niezwykły świat pełen magii, kolorów i przygód. Opowieść o małej Dorothy, jej psie Toto oraz grupie niecodziennych towarzyszy – Blaszanym Drwalu, Strachu na Wróble i Lwie – to prawdziwie kultowy tytuł w kinie familijnym.

Dzięki wyrazistym postaciom, niezapomnianym utworom, takim jak "Somewhere Over the Rainbow", cudownej Judy Garland i magii całej opowieści film z miejsca zdobył serca widzów, a dodatkowo zgarnął w 1940 roku dwa Oscary (za wspomniany utwór oraz muzykę).

Choć film powstał w 1939 roku i oczywiście nieco się już zestarzał, nadal cieszy się ogromną popularnością, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych (niedługo w kinach zawita "Wicked" osadzone w tym samym świecie). "Czarnoksiężnik z Oz" to bowiem cudowna filmowa podróż, która przypomina o sile marzeń, lojalności i wiary w siebie.

1. To wspaniałe życie (1946)

Ocena widzów na IMDb: 8,6/10 Ocena polskich widzów na Filmwebie: 8,1/10 Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 94 proc.

Fot. Kadr z "To wspaniałe życie"

I pora na pierwsze miejsce: kolejny klasyk kina. Mimo że od premiery filmu Franka Capry minęło 78 lat to "To wspaniałe życie" wcale się nie starzeje i pozostaje uniwersalne. To świąteczny film, ale to doskonały tytuł wcale nie tylko na Boże Narodzenie: jest idealny na rodzinny wieczór (chociaż może nie z najmłodszymi dziećmi).

Nominowane do pięciu Oscarów "To wspaniałe życie" to historia o tym, co w życiu jest naprawdę ważne. Niedługo po II wojnie światowej George, załamany mieszkaniec amerykańskiego miasteczka Bedford Falls, postanawia w Wigilię popełnić samobójstwo. Na pomoc mężczyźnie rusza jego anioł stróż, który (a wraz z nim widzowie) poznaje burzliwą historię życia George'a.

