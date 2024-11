Trudno bowiem podejrzewać, że Lidl z premedytacją chciał sprzedać lody miesiąc po terminie, ale nie zmienia to faktu, że jednak w jednej ze swoich placówek oferował właśnie taki produkt. Czytelniczka serwisu O2 .pl opisała swoją historię w liście do redakcji.

Kobieta odkryła, że Lidl sprzedawał przeterminowane o miesiąc lody. Sieć się teraz tłumaczy

"Okazało się, że lody (był to wielopak) są po terminie już ponad miesiąc. W miejscu 'najlepiej spożyć do' widniała data wrzesień 2024. Ja rozumiem, że już skończył się sezon na lody, ale żeby były ponad miesiąc po terminie i nadal znajdowały się na sklepowej półce, to jednak przesada" – napisała.

Zrobiła też zdjęcie opakowania (można je zobaczyć w artykule), na którym jak byk widać datę "09/2024" i bynajmniej nie była to data produkcji. Co na to Lidl? Redakcja O2 napisała do biura prasowego.