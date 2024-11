Airbus A320neo to jeszcze pachnący nowością samolot pasażerski na którego pokład wchodzi ponad 170 osób. Maszyna kosztowała ok. 100 mln dolarów, ale wtorku 12 listopada stała na lotnisku w Ponta Delgada na portugalskich Azorach . Maszyna utknęła w tym raju z powodu istnego najazdu walecznych chomików, które rozpierzchły się po całym samolocie i pozostawały nieuchwytne.

Inwazja chomików w Portugalii. Samolot TAP Portugal utknął na amen

Zacznijmy od początku. We wtorek 12 listopada samolot TAP Portugal zgodnie z planem wystartował z Lizbony do Ponta Delgady. Na pokładzie w luku bagażowym, oprócz walizek, przewożone było także zaopatrzenie do sklepów w archipelagu. Wśród palet i kartonów była również dostawa do sklepu zoologicznego.