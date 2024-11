Do sprawy odniósł się Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej. We wtorkowym (26 listopada) programie Onetu polityka KO zapytano o postać Nawrockiego, który został ogłoszony "obywatelskim" kandydatem PiS na prezydenta.

Kwiatkowski nawiązał do historii znajomości Nawrockiego z "Wielkim Buu". – To nie jest sprawa sprzed lat, tylko z tego roku – powiedział Kwiatkowski. Na Instagramie Masiak publikował zdjęcia z Nawrockim. "Takie tam z prezesem IPN na kawce. Mądrego to zawsze dobrze posłuchać" – pisał Masiak, czyli skazany przestępca.