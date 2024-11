Otwarcie katedry Notre Dame w Paryżu zaplanowano na 8 grudnia bieżącego roku. Przez pierwszy tydzień, aż do 14 grudnia, świątynia będzie otwarta codziennie do godziny 22:00. Arcybiskup Laurent Ulrich wyraził nadzieję, że odrestaurowana katedra ponownie stanie się miejscem spotkań dla 15 milionów odwiedzających rocznie, tak jak miało to miejsce przed tragicznym pożarem.