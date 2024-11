Kebab w zupce chińskiej brzmi jak wariactwo studenta? Ale to prawda, a jego cena powala

Polacy uwielbiają kebaby, co widać po liczbie lokali z tym przysmakiem w naszym kraju, a nierzadko także długich kolejkach, które się tam ustawiają. To też jedno z najczęściej testowanych dań przez youtuberów od jedzeniowego kontentu. Pewna właścicielka lokalu kebabowego postanowiła iść o krok dalej. Zaczęła serwować u siebie kebaba w zupce chińskiej, a wcześniej w paczce chipsów. Ile to kosztuje i czy jest smaczne?