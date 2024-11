Mężczyzna jest niesłyszący, ale w żaden sposób nie przeszkadza mu to w wykonywaniu zawodu. Co więcej, swoim podejściem zdobył serca pasażerów i użytkowników internetu. Wszystko przez jego poruszający komunikat.

"Witaj, drogi pasażerze!".

Wsiadając do taksówki, uwagę przykuwa kartka z ciepłym, a jednocześnie pełnym humoru komunikatem. Kierowca uprzedza, że nie słyszy, ale jednocześnie zachęca pasażerów do napisania swoich życzeń na telefonie. Prosi też o ocenę przejazdu, a na koniec dodaje coś, co rozbroiło tysiące osób: pasażerowie mogą podłączyć swój telefon i włączyć dowolną muzykę – nawet tę, której wstydziliby się odtworzyć przy innych. "I tak nic nie słyszę, więc nie będę cię osądzać ani z ciebie się śmiać" – czytamy w komunikacie.