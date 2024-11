Kim jest Piotr Serafin? To nowy komisarz ds. budżetu

Ursula von der Leyen przedstawiła go jako "utalentowanego negocjatora". – Będzie pracował z Radą i Parlamentem na rzecz budżetu, który będzie w stanie lepiej zareagować na wyzwania. Wiem, że zrobi to szybko i ambitnie – podkreśliła szefowa KE.

Teraz decyzja o formalnym zatwierdzeniu należy do Rady Europejskiej, czyli szefów państw i rządów UE. Do przyjęcia składu potrzebna jest większość kwalifikowana, co oznacza zgodę co najmniej 15 z 27 państw członkowskich.