W środę, 27 listopada tygodnik "Newsweek" opublikował, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia studiował na Collegium Humanum. Hołownia stanowczo zaprzeczył. Wyjaśnił, że złożył wniosek o przyjęcie na studia, ale ich nie podjął. – Nie jest to to, na co się umawialiśmy, zmieniając państwo – mówił w Sejmie, sugerując, że publikacja jest elementem gry politycznej. Politycy Polski 2050 również uważają, że "nie wydarzyło się to przypadkiem".